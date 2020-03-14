Esenyurt'ta fabrikanın istinat duvarı çöktü
ESENYURT'ta bulunan bir fabrikanın istinat duvarının bir kısmı çöktü.
14.03.2020 21:45 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:45
ESENYURT'ta bulunan bir fabrikanın istinat duvarının bir kısmı çöktü.
- İstanbul
Yunus Emre Mahallesi Avni Anıl Caddesi'ndeki bir fabrikanın istinat duvarının bir kısmı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri çalışma yaptı.
- İstanbul
Kaynak: DHA