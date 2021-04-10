ESENYURT'TA FABRİKA YANGINI BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

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Esenyurt'taki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, büyümeden kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenyurt'taki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, büyümeden kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Osmangazi Mahallesi Vatan Caddesi üzerindeki 4 katlı tekstil fabrikasında çıktı. Fabrikanın çatısında dumanların yüksekliğini görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla yangına müdahale etti. Ekiplerin erken müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Osmangazi Mahalle Muhtarı Mustafa Aslan, Balkondan baktığımda yangını gördüm hemen olay yerine gelerek polis ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangın kontrol altına alındı dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı