Esenyurt'ta fabrika yangını
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Esenyurt'ta fabrika yangını

Esenyurt'ta makine fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Esenyurt'ta fabrika yangını
29.04.2020 07:28 | Son Güncelleme: 29.04.2020 07:28

Esenyurt'ta makine fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1632. Sokak'taki endüstriyel makineler ve yedek parça üreten 3 katlı fabrikada yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Fabrikanın üst katlarındaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonucu kısmen kullanılamaz hale gelen fabrikada hasar oluştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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