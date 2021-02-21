Esenyurt'ta evlilik vaadiyle dolandırıldı
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Esenyurt'ta evlilik vaadiyle dolandırıldı

21.02.2021 15:22 | Son Güncelleme: 21.02.2021 15:28
Esenyurt'ta evlilik vaadiyle dolandırıldı

ESENYURT'ta yabacı uyruklu bir kadın ile bir erkek, yabancı uyruklu bir kişiyi evlilik vaadiyle dolandırarak, 2 bin 500 Dolar alıp kayıplara karıştı.

ESENYURT'ta yabacı uyruklu bir kadın ile bir erkek, yabancı uyruklu bir kişiyi evlilik vaadiyle dolandırarak, 2 bin 500 Dolar alıp kayıplara karıştı. Olay Merkez Mahallesi 1152 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu Amir K., internet üzerinden bir kadınla tanıştı. Uzun süre sonra kadın, Amir K.'ya evlenmek istediğini söyledi. Sokakta bulunan bir eve giren kişiler, burada imam nikahı kıydıktan sonra para talep etti. Amir K. bankadan 2 bin 500 Dolar çekerek kadına verdi. Kadın paraları aldıktan sonra merkete gideceğini söyledi. Kadının geri gelmeyeceğini anlayan Amir K., imam nikahı kıyılan eve geri giderek kadını aramaya başladı. Amir K.,  evde kimsenin olmadığını görünce polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri ev sahibini gözaltına alırken, paraları alıp kaçan kadın ve yanında bulunan bir erkeği yakalamak için çalışma başlattı. 

(Fotoğraf)


Esenyurt'ta evlilik vaadiyle dolandırıldı
Esenyurt'ta evlilik vaadiyle dolandırıldı
Esenyurt'ta evlilik vaadiyle dolandırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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