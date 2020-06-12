ESENYURT'TA EVLERİNİN PENCERESİNDEN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI
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ESENYURT'TA EVLERİNİN PENCERESİNDEN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI

ESENYURT'ta oturdukları 1'inci kattaki evin penceresinden etrafı seyrederken beton zemine düşerek yaralanan, 4 yaşındaki Mısırlı çocuk hastaneye kaldırıldı.

12.06.2020 16:50 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:58

ESENYURT'ta oturdukları 1'inci kattaki evin penceresinden etrafı seyrederken beton zemine düşerek yaralanan, 4 yaşındaki Mısırlı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, Fatih Mahallesi 852'nci Sokak'ta meydana geldi. Mısır vatandaşı 4 yaşındaki Mahmut Abdurrahman, evlerinin penceresinden bakarken dengesini yitirince beton zemine düştü. Gürültü üzerine dışarı fırlayan komşuları yaralı çocuğa ilk müdahalesi yapıp 112 Acil Yardım'ı aradı. Kısa sürede gelen görevliler, vücudunun çeşitli yerlerinde kırık bulunan çocuğu ambulansla Kanuni Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Soruşturma sürdürülüyor.

ESENYURT'TA EVLERİNİN PENCERESİNDEN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI

Kaynak: DHA

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