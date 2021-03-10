Esenyurt'ta eve giren hırsız battaniyenin altında yakalandı
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Esenyurt'ta eve giren hırsız battaniyenin altında yakalandı

10.03.2021 12:07 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:11
Esenyurt'ta eve giren hırsız battaniyenin altında yakalandı

ESENYURT'ta, evin camının kırıldığını görünce hırsız girdiğinden şüphelenen polis ekipleri, daireye girip arama yaptı.

ESENYURT'ta, evin camının kırıldığını görünce hırsız girdiğinden şüphelenen polis ekipleri, daireye girip arama yaptı. Dairenin içinde biri olduğunu fark eden ekipler, hırsızlık şüphelisini battaniyenin altında saklanırken yakaladı. Şüpheli H.K.'nın karakoldaki ifadesinde, "Isınmak için girdim. İçim geçmiş." dediği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz ay Esenyurt Osman Gazi Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen yunus polisleri, 3 katlı apartmanın 1'inci katındaki evin camının kırık olduğunu görünce, hırsız girdiğinden şüphelendi. Evin kapısını çaldıklarında kimsenin açmaması üzerine polis ekipleri, daireye tırmanarak girdi. İçerde eşyaların dağınık olduğunu gören ekipler, evde arama yapmaya başladı. Battaniyenin kıpırdadığını fark eden ekipler, H.K. isimli şüpheliyi saklanırken yakaladı. 

"İÇİM GEÇMİŞ"

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheli H.K.'nın polis merkezindeki ifadesinde, "Isınmak için eve girdim. Battaniye ile üzerimi örttüm. İçim geçmiş. Birilerinin eve girdiğini duyunca korktum. Saklandım." dediği öğrenildi.İşlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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