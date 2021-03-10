ESENYURT'TA EVE GİREN HIRSIZ BATTANİYENİN ALTINDA YAKALANDI-1
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ESENYURT'TA EVE GİREN HIRSIZ BATTANİYENİN ALTINDA YAKALANDI-1

10.03.2021 11:04 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:09
ESENYURT'TA EVE GİREN HIRSIZ BATTANİYENİN ALTINDA YAKALANDI-1

ESENYURT'ta, evin camının kırıldığını görünce hırsız girdiğinden şüphelenen polis ekipleri, daireye girip arama yaptı.

ESENYURT'ta, evin camının kırıldığını görünce hırsız girdiğinden şüphelenen polis ekipleri, daireye girip arama yaptı. Dairenin içinde biri olduğunu fark eden ekipler, hırsızlık şüphelisini battaniyenin altında saklanırken yakaladı.

Olay, geçtiğimiz ay Esenyurt Osman Gazi Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen yunus polisleri, 3 katlı apartmanın 1'inci katındaki evin camının kırık olduğunu görünce, hırsız girdiğinden şüphelendi. Evin kapısını çaldıklarında kimsenin açmaması üzerine polis ekipleri, daireye tırmanarak girdi. İçerde eşyaların dağınık olduğunu gören ekipler, evde arama yapmaya başladı. Battaniyenin kıpırdadığını fark eden ekipler, şüpheliyi saklanırken yakaladı. Yakalanan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

---------------------Polislerin evde arama yapması-Polislerin eşyaların altını kontrol etmesi-Hırsızın battaniyenin altında yakalanması-Hırsızın saklandığı yerden çıkması

-Hırsızın çantasını alması 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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