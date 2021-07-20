Esenyurt'ta evde sağlık hizmeti bayramda da devam ediyor
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Esenyurt'ta evde sağlık hizmeti bayramda da devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta evde sağlık hizmeti bayramda da devam ediyor Esenyurt Belediyesi'nin, sağlık durumu hastanelere gitmeye elverişli olmayan hastalar için sunduğu 'Evde Sağlık' hizmeti Kurban Bayramı'nda da devam ediyor.

Esenyurt'ta evde sağlık hizmeti bayramda da devam ediyor

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi'nin, sağlık durumu hastanelere gitmeye elverişli olmayan hastalar için sunduğu 'Evde Sağlık' hizmeti Kurban Bayramı'nda da devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Evde Sağlık Hizmetleri birimi, yatağa bağlı, yaşlı ve hasta vatandaşları Kurban Bayramı'nda da evlerinde yalnız bırakmadı. Evde Sağlık Hizmetleri birimi, bayram süresince de hastalara gün içerisinde dönüş yaparak serum, iğne, pansuman gibi gerekli sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı oldu. Evlere yapılan ziyaretlerde ayrıca, hastalıklar, ilaç kullanımı, hijyen kuralları, yeme-içme alışkanlıkları gibi çeşitli konularda bilgilendirmeler de yapan ekipler, hastaların şikayetlerini değerlendirerek tam teşekküllü sağlık kuruluşlarına yönlendirmelerde bulunuyor.

Esenyurt Belediyesi'nin Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, merkezin 444 0 411 numaralı telefonunu arayarak Sağlık İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunup, program dahilinde hizmet alabiliyor.

Esenyurt'ta evde sağlık hizmeti bayramda da devam ediyor
Esenyurt'ta evde sağlık hizmeti bayramda da devam ediyor
Esenyurt'ta evde sağlık hizmeti bayramda da devam ediyor
Esenyurt'ta evde sağlık hizmeti bayramda da devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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