Esenyurt'ta evde çıkan yangın söndürüldü
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Esenyurt'ta evde çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'ta bir evin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

13.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:14
Esenyurt'ta evde çıkan yangın söndürüldü

'ta bir evin mutfağında çıkan yangın, ekiplerince söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, İncirtepe Mahallesi 248 Sokak'ta bulunan apartmanın birinci katındaki evin mutfak bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evde bulunanlar yangını fark ederek dışarı çıkarken komşuları da , polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

Kaynak: AA
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