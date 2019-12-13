Esenyurt'ta evde çıkan yangın söndürüldü

13.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:14

Esenyurt'ta bir evin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, İncirtepe Mahallesi 248 Sokak'ta bulunan apartmanın birinci katındaki evin mutfak bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evde bulunanlar yangını fark ederek dışarı çıkarken komşuları da itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

Kaynak: AA