Esenyurt'ta ev arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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Esenyurt'ta ev arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

29.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:08

Esenyurt'ta, ev arkadaşını bıçakladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt'ta, ev arkadaşını bıçakladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi 17. Sokak'taki bir apartmanın giriş katında ikamet eden Türkmenistan uyruklu M.B, aynı uyruklu olduğu öğrenilen ev arkadaşı tarafından kolundan bıçaklandı.

M.B. yaralı halde evden kaçarak, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerini gören şüpheli ise evden çıkmayarak yakalanmamak için kapıyı kilitledi. Kapının çilingir yardımıyla açılmasıyla gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

M.B'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Esenyurt'ta ev arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Esenyurt'ta ev arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Esenyurt'ta ev arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Esenyurt'ta ev arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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