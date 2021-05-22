Esenyurt'ta esnaf ve müşteriler arasında kavga: 4 yaralı
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Esenyurt'ta esnaf ve müşteriler arasında kavga: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta esnafa ve müşteriler arasında çıkan kavgada sopalar, tekmeler ve tabelalar havada uçuştu.

Esenyurt'ta esnafa ve müşteriler arasında çıkan kavgada sopalar, tekmeler ve tabelalar havada uçuştu. 4 kişinin yaralandığı kavga anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Esenyurt İncirtepe Mahallesi 239. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olan esnaf ve müşteriler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine tekmelerle ve sopalarla birbirlerine saldırmaya başladı.

KAFASINA ALDIĞI SOPA DARBESİYLE DENGESİNİ KAYBEDEREK YERE DÜŞTÜ

Kavgada taraflardan biri yere düşerken, karşı taraftakiler ise yerdeki adamın kıyafetini yırtarak defalarca sopayla vurdu. Üzerinde bulunan insanların bir anlık dalgınlığıyla ayağa kalkan şahıs, bir kişinin kafasına sopayla vurdu. Sopa darbesini alan şahıs bir anda dengesini kaybederek yürü düştü.

4 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGADA TARAFLAR GÖZALTINA ALINDI

Aldığı darbeler sonucu kavgada 4 kişi yaralanırken, vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya karışan şahısları gözaltına alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

SOPA, TEKME VE TABELALARIN HAVADA UÇUŞTUĞU KAVGA KAMERALARA YANSIDI

Esenyurt'ta yaşanan kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tarafların birbirine girdiği, yere düşen şahsa defalarca sopayla vurulduğu ve şahsın ayağa kalktıktan sonra başka bir adama sopayla saldırdığı görülüyor.

(Ensar Kıranlıoğlu/ İHA)

Esenyurt'ta esnaf ve müşteriler arasında kavga: 4 yaralı
Esenyurt'ta esnaf ve müşteriler arasında kavga: 4 yaralı
Esenyurt'ta esnaf ve müşteriler arasında kavga: 4 yaralı
Esenyurt'ta esnaf ve müşteriler arasında kavga: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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