Esenyurt'ta esnaf, hırsızları metrelerce böyle kovaladı
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Esenyurt'ta esnaf, hırsızları metrelerce böyle kovaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta esnaf, hırsızları metrelerce böyle kovaladı Esenyurt'ta hem hırsızları kovaladı hem cep telefonu kamerası ile kaydetti Girdikleri dükkanda inşaat firmasına ait malzemeleri çalan iki hırsız, yakalandıkları esnaf tarafından metrelerce kovalandı Esenyurt'ta bir binanın asansör...

Esenyurt'ta esnaf, hırsızları metrelerce böyle kovaladı

Esenyurt'ta hem hırsızları kovaladı hem cep telefonu kamerası ile kaydetti

Girdikleri dükkanda inşaat firmasına ait malzemeleri çalan iki hırsız, yakalandıkları esnaf tarafından metrelerce kovalandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir binanın asansör boşluğundan bodrum katına giren hırsızlar, inşaat firmasına ait malzemeleri çalarken tekel bayii işleten esnafa yakalandı. Metrelerce hırsızları kovalayan esnaf, o anları da kaydederken, yakaladığı hırsızları polise teslim etti.

Olay, 4 Haziran Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki kişi bir binanın asansör boşluğundan bodrum katına girerek inşaat malzemesi çaldı. Bu sırada üst katta tekel bayi işleten Süleyman Köse gelen sesler üzerine aşağı inip bina boşluğuna bakınca şahısları fark etti. Hırsızlık yapmaya çalışan kişiler, fark edildiklerini anlayınca çaldıkları malzemelerle beraber kaçmaya başladı. Hırsızların kaçtığını gören Köse, hırsızların peşlerinden koşmaya başladı. Metrelerce süren kovalamaca sonunda hırsızlık şüphelileri çevredeki esnafında yardımı ile yakalandı ve polis ekiplerine teslim edildi. Polis merkezine götürülen şüpheliler ardından mahkemeye sevk edildi.

Hırsızları yakalayan esnaf Köse, yaşanan anları anlatarak, "Ben işyerinde çalışıyordum, gelen sesler üzerine aşağı inip bina boşluğuna baktığımda, iki şahısın ellerinde çantalarla binanın boşluğundan çıktıklarını gördüm, müdahale etmeye çalıştım ancak şahıslar kaçmaya başladılar. Ben de şüphelenerek arkalarından koşmaya başladım. Yaklaşık beş on dakika kovaladıktan sonra çevredeki esnafın da yardımı ile yakaladık. Ancak şahıslar 'biz hırsız değiliz sadece orda uyuduk eşyalarımız oradaydı' diyerek kendilerini savundular. Fakat çantalarını açtığımızda inşaat malzemelerini çaldıklarını gördük ve hırsızları polis ekiplerine teslim ettik. Daha sonra polis ekipleri ile beraber karakola gittik ve mal sahibi de gelip şikayetçi oldu" dedi.

Esenyurt'ta esnaf, hırsızları metrelerce böyle kovaladı
Esenyurt'ta esnaf, hırsızları metrelerce böyle kovaladı
Esenyurt'ta esnaf, hırsızları metrelerce böyle kovaladı
Esenyurt'ta esnaf, hırsızları metrelerce böyle kovaladı
Esenyurt'ta esnaf, hırsızları metrelerce böyle kovaladı
Esenyurt'ta esnaf, hırsızları metrelerce böyle kovaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Delice

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