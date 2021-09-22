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Esenyurt'ta eski sevgilisini göğsünden bıçaklayan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Esenyurt'ta eski sevgilisini göğsünden bıçaklayan şahıs yakalandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde eski sevgilisini darp edip göğsünden bıçaklayan şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde eski sevgilisini darp edip göğsünden bıçaklayan şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şahsın polislere verdiği ifadesinde, eski sevgilisine 20 bin TL verdiğini, geri alamayınca ise bıçakladığı söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre B.H. isimli şahıs, Esenyurt'ta dün saat 08.30 sıralarında R.A. isimli kadının yaşadığı apartmana gelerek evden çıkmasını bekledi. İşe gitmek için evden çıkan kadını saklandığı bodrum katından çıkarak darp etmeye başlayan B.H., yanında getirdiği bıçağı da kadının göğsüne saplayarak kayıplara karıştı. Olay sonrasında polis ekiplerinin başlattığı tanık ifadesi ve güvenlik kamerası çalışması sonucunda şahsın, Esenler ilçesinde olduğu tespit edildi. B.H., saklandığı evde yakalanarak karakola getirildi. Şahsın polislere verdiği ifadesinde, eski sevgilisine 20 bin TL verdiğini, geri alamayınca ise bıçakladığı söylediği öğrenildi. Yapılan işlemlerinin ardından şahıs, adliyeye sevk edildi.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli/İHA)

Esenyurt'ta eski sevgilisini göğsünden bıçaklayan şahıs yakalandı

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