ESENYURT'TA ESKİ SEVGİLİSİNİ BIÇAKLAYAN SALDIRGAN YAKALANDI - Haberler
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ESENYURT'TA ESKİ SEVGİLİSİNİ BIÇAKLAYAN SALDIRGAN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta, eski kız arkadaşını apartmanın bodrumunda saklanıp, işe gittiği sırada yakalayarak bıçaklayan saldırgan Bekzod H., polis ekiplerinin çalışmasının ardından yakalandı.

ESENYURT (DHA) - Esenyurt'ta, eski kız arkadaşını apartmanın bodrumunda saklanıp, işe gittiği sırada yakalayarak bıçaklayan saldırgan Bekzod H., polis ekiplerinin çalışmasının ardından yakalandı. Saldırganın polisteki ilk ifadesinde kadının kendisine 20 bin lira borcu olduğunu ve alamadığını söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Esenyurt Battal Gazi Mahallesi Cemre Sokak'ta yaşandı. Türkmenistan Uyruklu Bekzod H., eski sevgilisi Rhatoy A.'nın (30) yaşadığı apartmanın bodrumuna gizlendi. Burada kadının işe gitmesini bekleyen Bekzod H., Rhatoy A.'yı merdivenlerden indiği sırada saçından yakalayıp, dışarı çıkardı. Bir süre yaşanan bağrışmanın ardından Bekzod H., Rhatoy A.'yı göğsünden bıçakladı. Saldırgan olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından kadını hastaneye kaldırdı. Rhatoy A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemelerde saldırganın Esenler'e kaçtığı tespit edildi. Asayiş ekiplerinin yapılan çalışması sonucunda saldırgan yakalandı. Bekzod H., polis merkezinde verdiği ifade de Rhatoy A.?ya 20 bin lira borç verdiğini ancak geri alamadığını söylediği öğrenildi. Saldırganın polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

ESENYURT'TA ESKİ SEVGİLİSİNİ BIÇAKLAYAN SALDIRGAN YAKALANDI

ESENYURT'TA ESKİ SEVGİLİSİNİ BIÇAKLAYAN SALDIRGAN YAKALANDI

ESENYURT'TA ESKİ SEVGİLİSİNİ BIÇAKLAYAN SALDIRGAN YAKALANDI

ESENYURT'TA ESKİ SEVGİLİSİNİ BIÇAKLAYAN SALDIRGAN YAKALANDI
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Haber: ESENYURT'TA ESKİ SEVGİLİSİNİ BIÇAKLAYAN SALDIRGAN YAKALANDI - Haberler
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