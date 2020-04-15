ESENYURT'TA ESKİ EŞİNİ KAÇIRARAK, DARP EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ESENYURT'TA ESKİ EŞİNİ KAÇIRARAK, DARP EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Haberler
Emniyet Müdürlüğü, Başakşehir, Esenyurt, Güncel

ESENYURT'TA ESKİ EŞİNİ KAÇIRARAK, DARP EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ESENYURT'ta Semiye Eylence adlı kadın eski eşi tarafından yolu kesilerek bir kulübeye götürülerek, darp edildi.

15.04.2020 19:00 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:05
ESENYURT'TA ESKİ EŞİNİ KAÇIRARAK, DARP EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ESENYURT'ta Semiye Eylence adlı kadın eski eşi tarafından yolu kesilerek bir kulübeye götürülerek, darp edildi. Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eski eşine şiddet uygulayan Recep Y'yi Başakşehir'de gizlendiği konteynerde yakaladı. Darp edilen kadın yaşadıklarını çektiği video ile anlatırken, şüpheli tutuklandı.

Semine Eylence adlı kadın, Twitter'deki hesabından paylaştığı videoda eski eşi Recep Y.'den aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle yaklaşık 5 yıldan bu yana ayrı yaşadıklarını, 3 yıl önce ayrıldığını anlattı. Semine Eylence, dün saat 06.45 sıralarında işe gitmek üzere evden ayrıldığı sırada Recep Y.'nin (50) yanına yaklaştığı beyaz renkli bir otomobile kendisini zorla bindirdikten sonra dayak attığını anlattı. Eylence, kızlarından birisinin çektiği videoda, "Beni kulübe gibi bir yere götürerek, dayak atmaya devam etti. 'Hepinizi öldüreceğim' diye tehditlerde bulundu. Bir ara silahını gösterdi. Ayrıca bıçak gösterdi. Saat 07.00'den 11.00'e kadar beni burada tuttu. Ömrüm dayak yemekle geçti. Her tarafımda ezikler var. Polise gidip ifade verdim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne olur yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

Semiye Eylence, bir süre sonra tanımadığı bir kişinin gelerek kendisini buradan çıkardığını anlatırken, polise giderek Recep Y.'den şikayetçi olduğunu bildirdi. Eski eşinden şiddet gören Semine Eylence'ye 2 ay süreyle 'uzaklaştırma tedbiri çağrı üzerine koruma' istenirken, ayrıca elektronik kelepçe için evrak düzenlendi.

KONTEYNERDE YAKALANDI, TUTUKLANDI

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan Recep Y.'yi bugün Başakşehir'deki Şahintepe Mahallesi'nde kaldığı konteynerde bir kuru sıkı tabanca ile yakalandı. Recep Y.'nin hakkında, bu yıl 'Kasten yaralama tehdit hakaret kişiyi hürriyetinden yoksun kılma?, geçen 4 yıl içerisinde, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma?, 3 kez, 'tedbir kararına aykırılık?, 2 kez tehdit, kasten yaralama ve 6 bin 137 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldığı belirtildi. Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Recep Y. tutuklandı.

ESENYURT'TA ESKİ EŞİNİ KAÇIRARAK, DARP EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu Haberler
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
DSÖ'den Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum Haberler
DSÖ'den Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum
Kanser oğlunu acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı Haberler
Kanser oğlunu acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü Haberler
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü
20 yıldır ekilmeyen tarlalar ekilmeye başlandı! 5 milyon lira gelir bekleniyor Haberler
20 yıldır ekilmeyen tarlalar ekilmeye başlandı! 5 milyon lira gelir bekleniyor
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken, sosyal medyaya veda etti Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken, sosyal medyaya veda etti
Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi
Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi
Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım
Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım
Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı
Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı
Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi
Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine...
Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor
Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor
Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı
Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı
Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı
Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu
Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar
14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı
14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı
Aksaray'da kolonya içen şahıs, feci şekilde can verdi
Aksaray'da kolonya içen şahıs, feci şekilde can verdi
Somon zincir marketlerde üç gün boyunca 39,90 liradan satılacak
Somon zincir marketlerde üç gün boyunca 39,90 liradan satılacak
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, karşısında anne ve babasını gözyaşlarına boğuldu
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, karşısında anne ve babasını gözyaşlarına boğuldu
Oyuncu Melek Baykal'ın 87 yaşındaki annesinin spor yapması alkış topladı
Oyuncu Melek Baykal'ın 87 yaşındaki annesinin spor yapması alkış topladı
Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu
Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu
Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Balkonundan 'Doymadım' şarkısını seslendiren esrarengiz kişi, ilçede gündem oldu
Balkonundan "Doymadım" şarkısını seslendiren esrarengiz kişi, ilçede gündem oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mhp Levent Gök Haydar Baş Mustafa Şentop Mustafa Kemal Atatürk
Magazin Ümit Besen Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Fahriye Evcen
Spor Falcao Ali Koç Lionel Messi Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Tbmm Nisan Kadın İnfaz
Şu an buradasınız: ESENYURT'TA ESKİ EŞİNİ KAÇIRARAK, DARP EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 19:58:42. #1.15#
title