Esenyurt'ta eski eşi tarafından vurulan kadın ağır yaralandı
Esenyurt'ta eski eşi tarafından vurulan kadın ağır yaralandıİSTANBUL - Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda Mukaddes D. eski eşi tarafından silahla vurularak yaralandı.
27.08.2019 18:47
Esenyurt'ta eski eşi tarafından vurulan kadın ağır yaralandı
İSTANBUL - Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda Mukaddes D. eski eşi tarafından silahla vurularak yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
Kaynak: İHA