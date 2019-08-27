27.08.2019 18:47

Esenyurt'ta eski eşi tarafından vurulan kadın ağır yaralandı

İSTANBUL - Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda Mukaddes D. eski eşi tarafından silahla vurularak yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İHA