Esenyurt'ta eski eşi tarafından vurulan kadın ağır yaralandı

Esenyurt'ta eski eşi tarafından vurulan kadın ağır yaralandı

Esenyurt'ta eski eşi tarafından vurulan kadın ağır yaralandıİSTANBUL - Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda Mukaddes D. eski eşi tarafından silahla vurularak yaralandı.

27.08.2019 18:47
Esenyurt'ta eski eşi tarafından vurulan kadın ağır yaralandı

Esenyurt'ta eski eşi tarafından vurulan kadın ağır yaralandı

İSTANBUL - Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda Mukaddes D. eski eşi tarafından silahla vurularak yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Esenyurt'ta eski eşi tarafından vurulan kadın ağır yaralandı
Kaynak: İHA
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YORUMLAR (1)

  • SONUMUZ HAYROLA:
    Yahu silah ı olan erkegim diye geciniyor.Adamlık erkeklik bu degil...şimdi kadını vurduktan sonra bir çok neden koyarsın ortaya. Böyle yaptida ben de böyle yaptım diye..kadınların da ya pa ma di gı birşey var ki ki bu da korkudan kendilerini hic bir sekilde savunamamasi.emine bulut eşi olacak adam ı yine de adam diyorum. İŞSİZ GÜÇSÜZ KALMASIN DİYE ŞİKAYET ETMEMIS. bence evde siddet goren birçok kadın böyle yapıyor.kadın a siddet hayır. ..
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