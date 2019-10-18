ESENYURT'TA EŞİNİ SİLAHLA ÖLDÜREN SANIĞA  "İNDİRİMSİZ" AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

18.10.2019 16:14

Haber: Serpil KIRKESER/ Kamera: İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta 2 yıl önce boşanma aşamasında olduğu eşi Şenay Akdoğan'ı aracının içinde ruhsatsız silahıyla kafasına bir el ateş ederek öldüren tutuklu sanık İhsan Akdoğan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti sanığa 'iyi hal' ve 'Haksız tahrik' indirimi uygulamazken, davanın ardından konuşan Şenay Akdoğan'ın annesi Şenel Koçarslan, "Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak benim kızım orada çürüyor. Kızımın acısı bendedir. Onun (sanık) yatmasını da çıkmamasını Allah'tan temenni ettim. Allah'ta istediğimi verdi" dedi.

SANIK: PİŞMANIM

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık İhsan Akdoğan katıldı. Esas hakkındaki son savunması sorulan sanık Akdoğan eşiyle aralarında sürekli tartışmalar olduğunu belirterek, "Ben olay günü Ankara'ya gidecektim ki tesadüfen maktulü bir gün önce gördüğüm adam ile yeniden bir arada görünce peşlerinden takılıp takip etmeye başladım. Bir marketin önünde durdular. Aracın olduğu yere maktulün yanına gidince bana küfür etti. Ben de aracıma bindim, silahı kendi kafama dayadım. 3-4 defa denedim ancak yapamadım. Pişmanım" dedi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADISanık Akdoğan'ı "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanığa "haksız tahrik" ve "iyi hal indirimi" ise uygulamadı. "Ruhsatsız silah bulundurmak ve taşımak" suçundan da sanık Akdoğan'ı 1 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, "Tehdit" suçunu işlediği sabit olmadığından sanık İhsan Akdoğan'ın beraatine karar verdi.

DAVANIN ARDINDAN AÇIKLAMADavanın ardından Anne Şenel Koçarslan, avukatlarıyla birlikte açıklama yaptı. Avukat Sanem Oğuz sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını, sanığa tahrik hükümleri uygulanmadığını ve kararın diğer kadın cinayeti davalara örnek olmasını dilediklerini belirtti. Anne Şenel Koçarslan, "Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak benim kızım orada çürüyor. Onun acısı bendedir. Başka hiçbir şey diyemiyorum. Ama onun (sanık) yatmasını da çıkmamasını Allah'tan temenni ettim. Allah'ta istediğimi verdi" dedi.

İDDİANAMEEsenyurt'ta 31 Ekim 2017'de meydana gelen olay iddiaya göre şöyle oldu: Evli olan sanık İhsan Akdoğan ile Şenay Akdoğan aralarında başlayan geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdi. 11 Ekim 2017 tarihinde Şenay Akdoğan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak eşinin kendisini telefonla tehdit ettiğini belirterek şikayetçi oldu. 31 Ekim 2017 tarihinde de İhsan Akdoğan yolda gördüğü Şenay Akdoğan'ı takip etti. Bir süre sonra Şenay Akdoğan aracı ile bir marketin önüne durdu. İhsan Akdoğan da aracı ile Şenay Akdoğan'ın aracına yanaştı. İhsan Akdoğan ardından da ele geçirilemeyen silah ile şoför koltuğunda oturan Şenay Akdoğan'ın baş kısmına bir el ateş ederek öldürdü, ardından da aracı ile olay yerinden ayrıldı. Sanık İhsan Akdoğan'ın "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar, tehdit suçundan da 6 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyordu.

Görüntü Dökümü: -Avukat Sanem Oğuz'un konuşması-Anne Şenel Koçarslan'ın konuşması-Genel ve detaylar

-Olaya ilişkin arşiv görüntüler

Kaynak: DHA