Esenyurt'ta epilepsi hastasının yardımına yunus timleri yetişti
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Esenyurt'ta epilepsi hastasının yardımına yunus timleri yetişti

09.10.2020 09:17 | Son Güncelleme: 09.10.2020 09:24
Esenyurt'ta epilepsi hastasının yardımına yunus timleri yetişti

ESENYURT'ta yolda yürürken fenalaşan epilepsi hastası kişinin yardımına bölgede görev yapan yunus timleri yetişti.

ESENYURT'ta yolda yürürken fenalaşan epilepsi hastası kişinin yardımına bölgede görev yapan yunus timleri yetişti. 

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yürüyen kimliği bilinmeyen bir kişi yere düştü. Epilepsi krizi geçirdiği değerlendirilen adam için polis ve 112 ekibine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen motosikletli polis ekibi, yere düşen kişinin çevresindeki kalabalığı dağıtırken bir polis memuru da yere düşen kişinin dilinin boğazına kaçmaması için müdahalede bulundu. Polis ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.


Esenyurt'ta epilepsi hastasının yardımına yunus timleri yetişti
Esenyurt'ta epilepsi hastasının yardımına yunus timleri yetişti
Esenyurt'ta epilepsi hastasının yardımına yunus timleri yetişti
Esenyurt'ta epilepsi hastasının yardımına yunus timleri yetişti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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