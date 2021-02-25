Esenyurt'ta Emniyet Müdürü Aktaş'ın katılımıyla çocuklara bisiklet dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Esenyurt'ta Emniyet Müdürü Aktaş'ın katılımıyla çocuklara bisiklet dağıtıldı

25.02.2021 15:58 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:05
Esenyurt'ta Emniyet Müdürü Aktaş'ın katılımıyla çocuklara bisiklet dağıtıldı

'Esenyurt Güvenli Şehir' projesi kapsamında Kıraç Ortaokulu'ndaki çocuklara bisiklette güvenli sürüş eğitimi verildi.

'Esenyurt Güvenli Şehir' projesi kapsamında Kıraç Ortaokulu'ndaki çocuklara bisiklette güvenli sürüş eğitimi verildi. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve polis ekipleri, eğitime katılan çocuklara bisiklet ile oyuncak hediye etti.

Esenyurt'ta İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 'Esenyurt Güvenli Şehir' projesi hayata geçirildi. Özellikle sosyo-ekonomik durumu kötü ve dezavantajlı çocukları desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında bugün Kıraç Ortaokulu'nda okuyan çocuklara bisiklette Güvenli Sürüş Eğitimi verildi. Etkinliğe İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaşı ve çocukların aileleri katıldı. Polislerden ve eğitmenlerden eğitimlerini alan 25 çocuğa bisiklet ile oyuncak hediye edildi.

"25 ÇOCUĞUMUZA BİSİKLET HEDİYE EDİYORUZ"

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş etkinlikte yaptığı konuşmada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak çocuklarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda, topluma faydalı bireyler olması amacıyla bir proje faaliyete geçirdik. Bu projeler kapsamında, Esenyurt ilçemizde çocuklarımıza, şehir hayatına faydalı olması amacıyla Toplum Destekli Şube Müdürlüğü tarafından 'Güvenli Sürüş Eğitimi' verildi. Bu eğitimde başarılı olan 25 çocuğumuza da bisiklet hediye ediyoruz" dedi.Yapılan konuşmanın ardından Emniyet Müdürü Aktaş, Kıraç Polis Merkezini ziyaret etti.

 


- İstanbul
Esenyurt'ta Emniyet Müdürü Aktaş'ın katılımıyla çocuklara bisiklet dağıtıldı
Esenyurt'ta Emniyet Müdürü Aktaş'ın katılımıyla çocuklara bisiklet dağıtıldı
Esenyurt'ta Emniyet Müdürü Aktaş'ın katılımıyla çocuklara bisiklet dağıtıldı
Esenyurt'ta Emniyet Müdürü Aktaş'ın katılımıyla çocuklara bisiklet dağıtıldı
Esenyurt'ta Emniyet Müdürü Aktaş'ın katılımıyla çocuklara bisiklet dağıtıldı
Esenyurt'ta Emniyet Müdürü Aktaş'ın katılımıyla çocuklara bisiklet dağıtıldı
Esenyurt'ta Emniyet Müdürü Aktaş'ın katılımıyla çocuklara bisiklet dağıtıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Zeki Müren İrem Derici Acun Ilıcalı Mustafa Ceceli
Spor Erol Bulut Recep Niyaz Ünal Karaman Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ordu İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esenyurt'ta Emniyet Müdürü Aktaş'ın katılımıyla çocuklara bisiklet dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 16:05:09. #1.16#
title