Esenyurt'ta Emniyet Müdürü Aktaş'ın katılımıyla çocuklara bisiklet dağıtıldı

Esenyurt Güvenli Şehir' projesi kapsamında Kıraç Ortaokulu'ndaki çocuklara bisiklette güvenli sürüş eğitimi verildi. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve polis ekipleri, eğitime katılan çocuklara bisiklet ile oyuncak hediye etti.

Esenyurt'ta İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 'Esenyurt Güvenli Şehir' projesi hayata geçirildi. Özellikle sosyo-ekonomik durumu kötü ve dezavantajlı çocukları desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında bugün Kıraç Ortaokulu'nda okuyan çocuklara bisiklette Güvenli Sürüş Eğitimi verildi. Etkinliğe İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaşı ve çocukların aileleri katıldı. Polislerden ve eğitmenlerden eğitimlerini alan 25 çocuğa bisiklet ile oyuncak hediye edildi.

"25 ÇOCUĞUMUZA BİSİKLET HEDİYE EDİYORUZ"

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş etkinlikte yaptığı konuşmada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak çocuklarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda, topluma faydalı bireyler olması amacıyla bir proje faaliyete geçirdik. Bu projeler kapsamında, Esenyurt ilçemizde çocuklarımıza, şehir hayatına faydalı olması amacıyla Toplum Destekli Şube Müdürlüğü tarafından 'Güvenli Sürüş Eğitimi' verildi. Bu eğitimde başarılı olan 25 çocuğumuza da bisiklet hediye ediyoruz" dedi.Yapılan konuşmanın ardından Emniyet Müdürü Aktaş, Kıraç Polis Merkezini ziyaret etti.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı