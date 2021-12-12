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Esenyurt'ta emlak ofisinde iki kişi ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Esenyurt'ta emlak ofisinde iki kişi ölü bulundu -Uyuşturucu partisi ölümle bitti Esenyurt'ta emlak ofisinde iddiaya göre uyuşturucu madde kullanan iki arkadaş hayatını etti.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - - Esenyurt'ta emlak ofisinde iki kişi ölü bulundu - Uyuşturucu partisi ölümle bitti

İSTANBUL - Esenyurt'ta emlak ofisinde iddiaya göre uyuşturucu madde kullanan iki arkadaş hayatını etti. Polis olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken şahısların cenazeleri adlı tıp kurumuna kaldırıldı.

Olay, dün 21.30 sıralarında Esenyurt Sultaniye mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Ş.ile Turan K. hafta sonu eğlenmek için emlak ofisi olarak kullandıkları iş yerinin kepenklerini kapatarak alkol almaya başladılar. Bir zaman sonra aşırı doz uyuşturucu hap aldıkları iddia edilen kişiler kendilerinden geçerek hayatlarını kaybettiler. Arkadaşlarının yanlarına gelmek için telefonla ulaşmaya çalışan ise telefona cevap alamayınca dükkana geldiler. İki kişinin hareketsiz halde yattıklarını gören arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri kişilerin olay yerinde öldüğünü tespit etti. Ölen kişilerin cansız bedenleri adli tıp morguna kaldırılırken polis olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

(VEG-ECİ-ÖFA

Esenyurt'ta emlak ofisinde iki kişi ölü bulundu

Esenyurt'ta emlak ofisinde iki kişi ölü bulundu

Esenyurt'ta emlak ofisinde iki kişi ölü bulundu

Esenyurt'ta emlak ofisinde iki kişi ölü bulundu

Esenyurt'ta emlak ofisinde iki kişi ölü bulundu

Esenyurt'ta emlak ofisinde iki kişi ölü bulundu

Esenyurt'ta emlak ofisinde iki kişi ölü bulundu

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