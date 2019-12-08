Esenyurt'ta elektrik kablolardaki patlamalar paniğe neden oldu
Haberler » 3. Sayfa » Esenyurt'ta elektrik kablolardaki patlamalar paniğe neden oldu - Haberler

Esenyurt'ta elektrik kablolardaki patlamalar paniğe neden oldu

Esenyurt'ta elektrik direğindeki kabloların ardı ardına patlaması paniğe neden oldu.

08.12.2019 00:06 | Son Güncelleme: 08.12.2019 00:11
Esenyurt'ta elektrik kablolardaki patlamalar paniğe neden oldu

'ta elektrik direğindeki kabloların ardı ardına patlaması paniğe neden oldu. Korku dolu anların yaşandığı patlamalar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Esenyurt Depo Durağı'nın bulunduğu bölgedeki elektrik direğinde bulunan kablolarda henüz bilinmeyen bir nedenle art arda patlamalar yaşandı. Patlamalar sonucu cadde üzerine kıvılcımlar saçılırken, sokakta bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kaldırımda yürüyen vatandaşların sağa sola kaçıştığı patlama anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler