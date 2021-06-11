ESENYURT'TA EKMEK ALMAYA GİDEN KADIN, SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRADI
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ESENYURT'TA EKMEK ALMAYA GİDEN KADIN, SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'TA EKMEK ALMAYA GİDEN KADIN, SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRADI"Korkudan dışarı adımımı atamıyorum.

ESENYURT'TA EKMEK ALMAYA GİDEN KADIN, SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRADI

"Korkudan dışarı adımımı atamıyorum."

Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta İran uyruklu Solmaz Tajgardoun (35), ekmek almaya giderken 3 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeklerden birinin bacağından ısırdığı Tajgardoun, "Korkudan dışarı adımımı atamıyorum" dedi.

İran uyruklu Solmaz Tajgardoun, 7 Haziran günü, saat 19.30 sıralarında beraberine köpeğini de alıp, ekmek almak için evden çıktı. Ancak Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerindeki bir sokağa girdiğinde 3 sokak köpeğiyle karşılaştı. Hemen köpeğini alıp yolunu değiştirmek istese de sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerden biri, Tajgardoun'u sağ bacağından ısırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerden kurtulan Solmaz Tajgardoun, gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Yarasına pansuman yapılan kadına, kuduz aşısı yapıldı.

Tajgardoun, "Ekmek almak için köpeğimi de alıp, dışarı çıktım. Üç köpek sokakta yatıyordu, yolumu değiştirdim. Köpeğimi gördükleri anda saldırdılar. İkisinden kurtuldum ama üçüncüsü bacağımdan ısırdı. Şu an bacağım kötü durumda. Yürümekte çok zorlanıyorum. Isırdığı yer epey açıldı. Dikiş atabilirler. Çalışmak zorundayım ama bir hafta evde dinlenmem lazım" dedi.

"KORKUDAN DIŞARI ADIMIMI ATAMIYORUM"

Yaşananların ardından korkudan dışarı çıkamadığını söyleyen Tajgardoun, "Şikayette bulunduk. Sokaklarımızın köpekle dolu olduğunu söyledim. Köpeklerin toplanmasını istedik. Geri dönüleceği söylendi. Henüz haber yok. Şu an korkudan dışarı adımımı atamıyorum. Akşamları köpeklerin sesleri evimize kadar geliyor. Boş boş dolaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

ESENYURT'TA EKMEK ALMAYA GİDEN KADIN, SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRADI
ESENYURT'TA EKMEK ALMAYA GİDEN KADIN, SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRADI
ESENYURT'TA EKMEK ALMAYA GİDEN KADIN, SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRADI
ESENYURT'TA EKMEK ALMAYA GİDEN KADIN, SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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