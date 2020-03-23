Esenyurt'ta eczanede korona virüse muşambalı önlem Esenyurt'ta bir eczane korona virüs için farklı bir tedbir alarak eczanenin içinde muşambadan bir alan oluşturdu.

Esenyurt'ta bir eczane korona virüs için farklı bir tedbir alarak eczanenin içinde muşambadan bir alan oluşturdu.

korona virüs önlemleri kapsamında Esenyurt'ta bir eczana hem müşterilerini hem de kendilerini korumak için ilginç bir önlem alarak eczanenin içini geçici olarak muşamba ile kapladı. İçeriye astıkları uyarıda ise eczaneye tek seferde en fazla üç kişi alacaklarını belirtti. Bunun yanında asılan diğer bir yazıda ise hastalara, mecbur olmadıkça hiçbir yere ellemeyin uyarısında bulundular.

"Önlem almak istedik"

Eczane çalışanı Azad Alçın " ilk başta şerit çekmiştik. Tabi bunun koruyuculuğu ne kadar olur tartışılır. Nöbet günümüz vardı geçen cuma günü, hastaneden çıkanlar direkt buraya geliyor. Hem kendimiz hem başka hastalar için önlem almak istedik. Şimdi eline hapşuran bir hasta burada bir ilaca dokunduktan sonra o ilacı biz bir başkasına vereceğiz. Belki virüslü ona da bulaştıracak. Çıtaları da kendimiz yaptırdık.Muşambanın kötü görüntüsünden çıkarmak istedik" dedi.

Ayrıca, Alçın, eczanenin hastalar için olan kısmını cam ile kapatacaklarını söyleyerek, içeriye tek seferde en fazla üç kişi alarak virüs riskini en aza indirmeyi hedeflediklerini de ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA