Son dakika haber | Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 113 kilogram eroin ele geçirildi
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Son dakika haber | Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 113 kilogram eroin ele geçirildi

27.11.2020 11:37 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:11

Son dakika gündem haberi: Esenyurt'ta, 113 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Esenyurt'ta, 113 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin yurt dışından getirilen yüklü miktardaki uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında 22 Kasım'da Esenyurt'ta bir eve düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

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Adreste yapılan aramada 113 kilogram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son dakika haber | Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 113 kilogram eroin ele geçirildi
Son dakika haber | Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 113 kilogram eroin ele geçirildi
Son dakika haber | Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 113 kilogram eroin ele geçirildi
Son dakika haber | Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 113 kilogram eroin ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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