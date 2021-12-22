Esenyurt'ta duvarında çatlak oluşan binanın sakinleri tahliye edildi - Haberler
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Esenyurt'ta duvarında çatlak oluşan binanın sakinleri tahliye edildi

Esenyurt'ta duvarında çatlak oluşan binanın sakinleri tahliye edildi
AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta bahçe katındaki duvarlarda çatlak meydana gelen 4 katlı binanın sakinleri tahliye edildi.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bahçe katındaki duvarlarda çatlak meydana gelen 4 katlı binanın sakinleri tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesi 834. Sokak'taki 4 katlı binanın bahçe katındaki duvarlarda çatlak oluştu.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Binada yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Mühendislerin yaptığı incelemenin ardından bazı apartman sakinlerinin evlerine döndüğü görüldü.

Sabah binada geniş çaplı inceleme yapılacağı öğrenildi.

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri

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