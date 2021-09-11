Esenyurt'ta düğünde atılan havai fişekler bir evin çatısını düştü, çatı alev alev yandı - Haberler
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Esenyurt'ta düğünde atılan havai fişekler bir evin çatısını düştü, çatı alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı / Vedat Bayraktar - Haberler | Güncel
Esenyurt'ta düğünde atılan havai fişekler bir evin çatısını düştü, çatı alev alev yandı

ESENYURT'ta, bir sokak düğününde atılan havai fişekler bir evin çatısına düştü.

ESENYURT'ta, bir sokak düğününde atılan havai fişekler bir evin çatısına düştü. Çıkan yangın sonrası çatı alevler içinde kaldı. Ev sakinleri kendilerini dışarı atarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Atlas Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, sokakta yapılan bir düğün sırasında havai fişekler atıldı. Havai fişekler 3 katlı bir evin çatısına düşünce dumanlar yükselmeye başladı. Bir anda çatı alevlere teslim olurken, evin içinde yaşayan kişiler kendilerini hemen dışarı attı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

DÜĞÜN SAHİPLERİ VE EV SAHİBİ ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Yangın sonrası ailesi ile birlikte kendini dışarı atan Burhan Aktaş ile düğün sahipleri arasında gerginlik yaşandı. Polis ekipleri araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı, sözlü tartışmalar devam etti. Polis ekipleri kalabalığı dağıtmakta zorluk yaşadı.

"ÇOLUK ÇOCUK KENDİMİZİ DIŞARI ATTIK"

Evin sahibinin Burhan Aktaş, "Burada bir sokak düğünü vardı. Eğlence biraz abartıldı. Havai fişek patlatmaya başladılar, fişekler çatıya düşüyor sonra çatıda yangın çıkıyor. İçerideydik çoluk çocuk kendimizi dışarı attık. Yaralı yok evde hasar oluştu" dedi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen 3 katlı evin çatısında hasar meydana gelirken yangınla ilgili soruşturma sürüyor.


- İstanbul
Esenyurt'ta düğünde atılan havai fişekler bir evin çatısını düştü, çatı alev alev yandı

Esenyurt'ta düğünde atılan havai fişekler bir evin çatısını düştü, çatı alev alev yandı

Esenyurt'ta düğünde atılan havai fişekler bir evin çatısını düştü, çatı alev alev yandı

Esenyurt'ta düğünde atılan havai fişekler bir evin çatısını düştü, çatı alev alev yandı

Esenyurt'ta düğünde atılan havai fişekler bir evin çatısını düştü, çatı alev alev yandı

Esenyurt'ta düğünde atılan havai fişekler bir evin çatısını düştü, çatı alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı / Vedat Bayraktar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Esenyurt'ta düğünde atılan havai fişekler bir evin çatısını düştü, çatı alev alev yandı - Haberler
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