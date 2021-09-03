Esenyurt'ta düğün sonu yaşanan kavga cep telefonu kamerasında
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Esenyurt'ta düğün sonu yaşanan kavga cep telefonu kamerasında

Esenyurt'ta düğün sonu yaşanan kavga cep telefonu kamerasında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde gerçekleşen düğünün sonunda iki aile birbirine girdi.

Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde gerçekleşen düğünün sonunda iki aile birbirine girdi. Yaşanan kavga ve silah sesleri kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam 23.00 sıralarında Esenyurt Kıraç Mahallesi Çarşı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, düğün sonrasında iki aile üyeleri birbirleri ile tartışmaya başladı. Kısa süre içinde büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada silahlar da çekildi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Araya giren polis ekipleri, öfkeli akrabaları yatıştırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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