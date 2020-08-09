Esenyurt'ta dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu
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Esenyurt'ta dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu

Esenyurt'ta bir kuyumcu dükkanı tarafından yapılan vurgunun detayları ortaya çıktı.

Esenyurt'ta dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu
09.08.2020 16:05 | Son Güncelleme: 09.08.2020 16:09

Esenyurt'ta bir kuyumcu dükkanı tarafından yapılan vurgunun detayları ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kuyumcu dükkanı sahibi 3 kişinin 170 vatandaştan toplamda 2 milyon 490 bin TL nakit para, 10 bin 29 gram has altın, 384 adet çeyrek altın, 188 adet cumhuriyet altını ve 4 adet yarım altın topladıklarını belirledi.

Esenyurt İnönü Mahallesi'nde 30 yıldır kuyumculuk yapan iş yeri sahipleri mahallede bulunan onlarca vatandaştan altınlarını topladı. Vatandaşların altınlarını geri vermeyen iş yeri sahipleri 13 Temmuz'da Esenyurt İnönü Şubesi ve Beylikdüzü Yakuplu'da bulunan şubedeki bütün altın ve paraları alarak kaçtı. Şikayetler üzerine savcılık tarafından kuyumcu dükkanı sahibi üç kardeş ile ilgili soruşturma başlatıldı. 24 Temmuz'da gözaltına alınan 3 kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

170 vatandaştan toplamda 2 milyon 490 bin TL nakit para

Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü de bir yazılı açıklama paylaştı. Yapılan son dakika açıklamasında, "Esenyurt ilçesi İnönü Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde 40 kişilik mağdur grubun kendilerini dolandırdıklarını iddia ettikleri şahıslar tarafından işletilen kapalı haldeki kuyumcu dükkanı önünde basın açıklaması yapmak üzere toplanması konusu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda; bahse konu kuyumcu dükkanını işleten Volkan K., Salih K. ve Murat K. isimli şahısların, ticari faaliyetler ile altın satım ve yatırım amacıyla, 170 vatandaştan toplamda 2 milyon 490 bin TL nakit para, 10 bin 29 gram has altın, 384 adet çeyrek altın, 188 adet cumhuriyet altını ve 4 adet yarım altın topladıkları belirlenmiş, şahıslar 23 Temmuz 2020 tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim olmuştur. Konu ile ilgili şüpheli şahıslar, 'Güveni Kötüye Kullanma-Dolandırıcılık' suçundan 24 Temmuz 2020 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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