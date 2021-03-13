Esenyurt'ta döner bıçaklı, sopalı kavga: 3 yaralı

Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan döner bıçaklı, sopalı kavgada 3 kişi yaralanırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu 2 grup arasında laf atma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada ortalık karıştı. Sopa ve döner bıçağının kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Yaralanan şahıslar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay sonrası polis çevrede geniş güvenlik önlemi alarak çalışmalarına başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı