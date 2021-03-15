ESENYURT'TA DÖNER BIÇAKLI KAVGANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Esenyurt 'ta, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen gruplar arasında Döner bıçağının da kullanıldığı kavga çıktı. Döner bıçağı ile kolundan ve bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kalaslar ve uzun tahta parçalarıyla karşı taraftakilere saldırdıkları görülüyor.

Olay, geçen Cuma saat 21.00 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen nedenlerden kavga çıktı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa süre içinde yumruk yumruğa kavgaya dönüşürken, bazı kişiler döner bıçağı, sopa ve kemerlerle birbirine saldırdı. Kavgayı gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Döner bıçağı ile kolundan ve bacağından yaralanan kişi, çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kavgayı ayırdı. Kavgaya karışan 5 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İfadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

YAŞANANLAR CEP TELEFONU VE GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Kavga anları vatandaşların cep telefonu ve çevredeki dükkanların güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sopa ile birbirlerine vuran kişiler, bir kişinin yere yatırılıp darp edildiği anlar ve bir grubun dükkanı basmaya çalıştığı anlar yer aldı.

YENİ ÇIKAN GÖRÜNTÜLERKavgaya ait yeni çıkan görüntülerde ise kavgaya karışanlardan bazılarının kalaslar ve uzun tahla parçalarıyla karşısındakilere vurdukları görülüyor.

Görüntü dökümü: -------------------Cep telefonu görüntüsü-Uzun tahta parçalarıyla gelenler -Saldırmaları-Kavgadan detaylar

Görüntü dökümü: -------------------------Cep kamerası-Birbirlerine sopa ile vurmaları-Birinin sopa fırlatmasıGüvenlik Kamerası-Birinin yere yatırılıp darp edilmesi-Kaldırım taşı ve kemerle bir grubun dükkanı basmaya çalışması-Dükkan içindeki panikAktüel-Yaralının araca bindirilmesi-Polis ekiplerinin çalışması-Kavga çıkan dükkan-Genel ve detay

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı