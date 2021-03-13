Son dakika! ESENYURT'TA DÖNER BIÇAKLI KAVGA; SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! ESENYURT'TA DÖNER BIÇAKLI KAVGA; SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

13.03.2021 10:36 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:04

Son dakika haberi: ESENYURT'TA DÖNER BIÇAKLI KAVGA; SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ-Kavga anları kamerada.

ESENYURT'TA DÖNER BIÇAKLI KAVGA; SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

-Kavga anları kamerada.

Haber - Kamera: Veysel TİMDU/ İSTANBUL, (DHA) Esenyurt'ta, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen gruplar arasında Döner bıçağının da kullanıldığı kavga çıktı. Döner bıçağı ile kolundan ve bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alınırken, yaşananlar vatandaşların cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen nedenlerden kavga çıktı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa süre içinde yumruk yumruğa kavgaya dönüşürken, bazı kişiler döner bıçağı, sopa ve kemerlerle birbirine saldırdı. Kavgayı gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Döner bıçağı ile kolundan ve bacağından yaralanan kişi, çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kavgayı ayırdı. Kavgaya karışan 5 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

YAŞANANLAR CEP TELEFONU VE GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Kavga anları vatandaşların cep telefonu ve çevredeki dükkanların güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sopa ile birbirlerine vuran kişiler, bir kişinin yere yatırılıp darp edildiği anlar ve bir grubun dükkanı basmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Son dakika! ESENYURT'TA DÖNER BIÇAKLI KAVGA; SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Son dakika! ESENYURT'TA DÖNER BIÇAKLI KAVGA; SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Son dakika! ESENYURT'TA DÖNER BIÇAKLI KAVGA; SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Son dakika! ESENYURT'TA DÖNER BIÇAKLI KAVGA; SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Son dakika! ESENYURT'TA DÖNER BIÇAKLI KAVGA; SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Son dakika! ESENYURT'TA DÖNER BIÇAKLI KAVGA; SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Son dakika! ESENYURT'TA DÖNER BIÇAKLI KAVGA; SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Son dakika! ESENYURT'TA DÖNER BIÇAKLI KAVGA; SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Son dakika! ESENYURT'TA DÖNER BIÇAKLI KAVGA; SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Son dakika! ESENYURT'TA DÖNER BIÇAKLI KAVGA; SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Son dakika! ESENYURT'TA DÖNER BIÇAKLI KAVGA; SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Son dakika! ESENYURT'TA DÖNER BIÇAKLI KAVGA; SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Son dakika! ESENYURT'TA DÖNER BIÇAKLI KAVGA; SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Ziya Selçuk Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Birol Güven Ferhan Şensoy Pelin Öztekin
Spor Arda Turan Erol Bulut Caner Erkin Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! ESENYURT'TA DÖNER BIÇAKLI KAVGA; SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 11:07:56. #1.16#
title