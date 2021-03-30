Esenyurt'ta dolu yağışı
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Esenyurt'ta dolu yağışı

İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta dolu yağışı Esenyurt'ta sabah saatlerinde hafif şekilde başlayan yağmur aniden yerini dolu yağışına bıraktı.

Esenyurt'ta dolu yağışı

İSTANBUL - Esenyurt'ta sabah saatlerinde hafif şekilde başlayan yağmur aniden yerini dolu yağışına bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarıların ardından sabah saatlerinde Esenyurt ve çevre ilçelerde hafif şekilde yağmur başladı. Yağmur yerini bir anda dolu yağışına bıraktı. Araçların üzerindeki dolular da dikkat çekti.

Esenyurt'ta dolu yağışı
Esenyurt'ta dolu yağışı
Esenyurt'ta dolu yağışı
Esenyurt'ta dolu yağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

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