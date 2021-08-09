Esenyurt'ta dolandırıldığını iddia eden kadın arabayı taşa tuttu...O anlar kamerada
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Esenyurt'ta dolandırıldığını iddia eden kadın arabayı taşa tuttu...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta dolandırıldığını iddia eden kadın arabayı taşa tuttu.

Esenyurt'ta dolandırıldığını iddia eden kadın arabayı taşa tuttu...O anlar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir kadın, kendisini dolandırdığını iddia eden şahsın aracını taşa yağmuruna tuttu. Öfkesini araçtan çıkartan kadın, daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre dolandırıldığını iddia eden kadın, öfkesin araçtan çıkardı. Kedisini dolandıran şahsın aracını taş yağmuruna tutan kadın, kameralara yansıdı.

Onlarca taşın hedefi olan araç kullanılamaz hale gelirken, kadın ise bir süre sonra öfkesinin azalmasıyla kendi aracına binip olay yerinden uzaklaştı. Kadının aracı taşladığı o anlardan geriye ise çevredeki bir vatandaşın çektiği görüntüler kaldı.

Esenyurt'ta dolandırıldığını iddia eden kadın arabayı taşa tuttu...O anlar kamerada
Esenyurt'ta dolandırıldığını iddia eden kadın arabayı taşa tuttu...O anlar kamerada
Esenyurt'ta dolandırıldığını iddia eden kadın arabayı taşa tuttu...O anlar kamerada
Esenyurt'ta dolandırıldığını iddia eden kadın arabayı taşa tuttu...O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat

Esenyurt'ta kızgın kadın arabayı taşa tuttu
Esenyurt'ta kızgın kadın arabayı taşa tuttu
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