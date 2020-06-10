ESENYURT'TA DOKTORLARA BIÇAKLI VE DEMİR ÇUBUKLU SALDIRI KAMERADA
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ESENYURT'TA DOKTORLARA BIÇAKLI VE DEMİR ÇUBUKLU SALDIRI KAMERADA

Babasının kimlik belgesini beyan etmediği için ilaç yazdıramayan bir kişi, Aile Sağlığı Merkezi'ndeki doktorlara bıçak ve demir çubukla saldırdı.

10.06.2020 09:54 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:01

Babasının kimlik belgesini beyan etmediği için ilaç yazdıramayan bir kişi, Aile Sağlığı Merkezi'ndeki doktorlara bıçak ve demir çubukla saldırdı.

-Saldırganın babasının olaydan haberi olmadan yaklaşık bir saat sonra kimliğiyle geldiği sağlık merkezinde ilaçlarını yazdırdığı ortaya çıktı.

Haber-Kamera Ersan SAN-Veysel TİMDU İSTANBUL, (DHA)- Esenyurt'ta babasının kimliğini beyan etmediği için ilaç yazdıramayan bir kişi, Yenikent Aile Sağlığı Merkezi'ndeki doktorlara bıçak ve demir çubukla saldırdı. Saldırı anları, sağlık merkezindeki diğer doktor tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde bulunan Yenikent Aile Sağlığı Merkezi'nde, dün saat 14.10 sıralarında meydana geldi. Sağlık merkezine gelen bir kişi, babasının mide rahatsızlığı için ilaç yazdırmak istedi ancak kimlik beyan etmediği için sağlık merkezindeki doktorlar ilaçları yazmadı.

DEMİR ÇUBUĞU DOKTORUN BOĞAZINA DAYADI

Doktorların kimliğin getirilmesi gerektiğini söylemesi üzerine ayrılan kişi, kısa süre sonra elinde bir bıçak ve demir çubukla sağlık merkezini bastı. Sağlık çalışanlarına küfür ve hakaret eden saldırgan, elindeki demir çubuğu sağlık merkezindeki doktorun boğazına dayadı. Saldırgan, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalışan diğer doktoru fark etti. Elindeki demir çubuğu olayı görüntüleyen doktora doğru fırlatan saldırgan, içeridekileri de tehdit etmeye başladı. Demir çubuğun kimseye isabet etmemesi sonucu herhangi bir yaralanma olmadı. Saldırgan, Evden silah alıp geleceğim diyerek sağlık merkezinden ayrıldı. Bunun üzerine içeridekiler, sağlık merkezinin giriş kapılarını kilitleyip polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sağlık merkezi önünde nöbet tuttu.

HASTALAR DIŞARIDA BEKLEDİ

Çıkan olay nedeniyle hastaların içeri giremeyerek sağlık merkezinin önündeki bekledikleri görüldü. Sağlık çalışanları Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, saldırgandan şikayetçi oldu. Sağlık merkezindeki güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, saldırganın Enginay E. olduğunu tespit etti. Evine baskın düzenleyen ekipler, olaydan 1 saat sonra şüpheli Enginay E.'yi gözaltına aldı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin işlemleri devam ediyor.

OLAYDAN SONRA BABASI GELEREK İLAÇLARINI YAZDIRDI

Öte yandan, incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde şüpheli Enginay E.'nin babasının olaydan yaklaşık bir saat sonra kimliğiyle geldiği sağlık merkezinde ilaçlarını yazdırdığı görüldü.

BİR DOKTORUN BOYNUNA DEMİR ÇUBUĞU DAYADI

Saldırı anlarını anlatan sağlık merkezindeki görgü tanığı, Demir çubukla içeriye girdi. Elinde çubuk vardı. Elindeki çubuklarla sağlık çalışanlarına vurmaya kalktı. Bir doktorun boynuna demir çubuğu dayadı ve küfür etti dedi.

ESENYURT'TA DOKTORLARA BIÇAKLI VE DEMİR ÇUBUKLU SALDIRI KAMERADA

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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