ESENYURT'TA DOKTORLARA BIÇAK VE DEMİR ÇUBUKLA SALDIRAN KİŞİ BU SEFER TUTUKLANDI
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ESENYURT'TA DOKTORLARA BIÇAK VE DEMİR ÇUBUKLA SALDIRAN KİŞİ BU SEFER TUTUKLANDI

Esenyurt Yenikent Aile Sağlığı Merkezi'ndeki doktorlara bıçak ve demir çubukla saldıran kişi, dün çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı.

ESENYURT'TA DOKTORLARA BIÇAK VE DEMİR ÇUBUKLA SALDIRAN KİŞİ BU SEFER TUTUKLANDI
11.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:53

Esenyurt Yenikent Aile Sağlığı Merkezi'ndeki doktorlara bıçak ve demir çubukla saldıran kişi, dün çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı. Saldırgan, savcılığın talimatıyla gece saatlerinde tekrar gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Esenyurt Yenikent Aile Sağlığı Merkezi'ndeki doktorlara bıçak ve demir çubukla saldıran Enginay Engin, çıkarıldığı mahkemece dün serbest bırakılmıştı. Engin, savcılığın çıkardığı kararla dün gece tekrar gözaltına alındı. Evinde polis ekipleri tarafından alınan Engin, işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Engin, sağlık çalışanlarına küfür, hakaret, tehdit suçlarından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.


- Timduistanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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