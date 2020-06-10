Esenyurt'ta doktorlara bıçak ve demir çubukla saldıran kişi serbest bırakıldı
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Esenyurt'ta doktorlara bıçak ve demir çubukla saldıran kişi serbest bırakıldı

Esenyurt'ta babasının kimliğini beyan etmediği için ilaç yazdıramayan bir kişi, Yenikent Aile Sağlığı Merkezi'ndeki doktorlara bıçak ve demir çubukla saldırdı.

Esenyurt'ta doktorlara bıçak ve demir çubukla saldıran kişi serbest bırakıldı
10.06.2020 14:34 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:38

Esenyurt'ta babasının kimliğini beyan etmediği için ilaç yazdıramayan bir kişi, Yenikent Aile Sağlığı Merkezi'ndeki doktorlara bıçak ve demir çubukla saldırdı. Saldırı anları, sağlık merkezindeki diğer doktor tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve güvenlik kamerasına yansıdı. Sağlık merkezindeki güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, saldırganın Enginay E. olduğunu tespit etti. Evine baskın düzenleyen ekipler, olaydan 1 saat sonra şüpheli Enginay E.'yi gözaltına aldı. 

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheli emniyetten çıkarılırken basın mensuplarına, "Hakedene yaparım ben. Vurmadım. Hakaret ettim. Niçin hakaret ettim? Benim babam kanser hastası, mide hapı yazacak her zaman yazdığı hapı dün yazmadı. Ben de 'Hocam benim babam kanser hastası evde yatıyor. Buraya mı getireyim, Yataktan kaldırayım buraya mı getireyim' dedim" dedi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Enginay E. serbest bırakıldı. 


Kaynak: DHA

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