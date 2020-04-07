Esenyurt'ta doğalgaz patlaması kamerada
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Esenyurt, 3. Sayfa

Esenyurt'ta doğalgaz patlaması kamerada

Esenyurt'ta doğal gaz patlaması kamerada Esenyurt'ta bir sitede bulunan 10 katlı binada meydana gelen doğal gaz patlaması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

07.04.2020 19:08 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:09
Esenyurt'ta doğalgaz patlaması kamerada

Esenyurt'ta doğal gaz patlaması kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir sitede bulunan 10 katlı binada meydana gelen doğal gaz patlaması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde patlamanın şiddetiyle oluşan alev topunun daireden çıkışı görülüyor.

Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 10 katlı binanın 2'inci katında bulunan dairede şiddetli bir patlama yaşandı. Patlamanın doğal gaz nedeniyle olduğu belirtilirken, patlama anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde patlamanın şiddetiyle oluşan alev topunun daireden çıkışı görülüyor. Öte yandan olay yerinde polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor.

Esenyurt'ta doğalgaz patlaması kamerada

Kaynak: İHA

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Esenyurt'ta doğalgaz patlaması kamerada
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