Esenyurt'ta doğalgaz patlaması
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Esenyurt, 3. Sayfa

Esenyurt'ta doğalgaz patlaması

Esenyurt'ta bir sitede bulunan 10 katlı binada doğalgaz patlaması meydana geldi.

07.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:44
Esenyurt'ta doğalgaz patlaması

Esenyurt'ta bir sitede bulunan 10 katlı binada doğalgaz patlaması meydana geldi. Olayda çok sayıda kişi yaralanırken, apartmanda yaşayanlar panik içerisinde tahliye edildi. Patlamanın şiddetiyle dairede bulunan yatak ve eşyaların sokağa savrulduğu görüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitedeki 10 katlı binanın 2'inci katında bulunan dairede şiddetli bir patlama yaşandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairede bulunan çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.

Binada bulunan vatandaşlar da panik halinde dışarı koştu. Bazı vatandaşların kucağına çocuğunu alarak dışarı çıkmaya çalıştığı görülürken, bazıları ise gözyaşı döktü.

Patlamanın şiddetiyle dairede bulunan yatak ve eşyalara yola saçılırken, çevredeki diğer dairelerde de hasar oluştu.

Bölgeye sevk edilen İGDAŞ ekipleri de gaz akışını kesti. İlk incelemelere göre patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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