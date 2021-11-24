ESENYURT'TA DOĞAL GAZI KESİLEN SİTE SAKİNLERİNİN TEPKİSİ SÜRÜYOR

Esenyurt'ta 19 blok ve 3 bin 860 hanenin olduğu sitenin sakinleri sabah kalktıklarında doğal gazın kesilmiş olduğunu fark etti. Durumu site yönetimine sorduklarında ise site borcu yüzünden doğal gazın kesildiğini öğrendi. Havaların soğuduğu günlerde doğal gazsız kalan site sakinleri mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

"EVİMİZ BUZ GİBİ"

"NE İLE ISINACAĞIZ?"

"3-4 MİLYON BORÇTAN SÖZ BAHSEDİYORUZ"

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