Esenyurt'ta doğal gaz patlamasında 7 vatandaş yaralandı
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Esenyurt, Polis, 3. Sayfa

Esenyurt'ta doğal gaz patlamasında 7 vatandaş yaralandı

Esenyurt'ta bir sitede bulunan dairede yaşanan doğal gaz patlamasında 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.

07.04.2020 17:11 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:14
Esenyurt'ta doğal gaz patlamasında 7 vatandaş yaralandı

Esenyurt'ta bir sitede bulunan dairede yaşanan doğal gaz patlamasında 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bulunan bir sitede doğal gaz patlaması yaşandı. 10 katlı apartmanın 2'inci katında yaşanan patlamada 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlama sonrası olay yerinde panik yaşayan vatandaşlar zaman zaman birbirleriyle tartışarak kavgaya tutuştu. Polis ekipleri vatandaşları güçlükle ayırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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