Esenyurt'ta direğe çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Esenyurt'ta direğe çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Esenyurt'ta direğe çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Esenkent Mahallesi Cemalpaşa Caddesi'nde, Ferit K'nin kullandığı 34 GJ 6593 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Savrularak kaldırımdaki tel örgüleri deviren kamyonet, yolun istinat duvarında asılı kaldı.
Kazada yaralanan Ferit K, kendi çabasıyla kamyonetten çıkarak hastaneye gitti.
Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Kaynak: AA