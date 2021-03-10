ESENYURT'TA DİNİ NİKAHLI EŞİYLE KAVGA EDEN KADIN 4. KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ
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ESENYURT'TA DİNİ NİKAHLI EŞİYLE KAVGA EDEN KADIN 4. KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

10.03.2021 01:16 | Son Güncelleme: 10.03.2021 01:20
ESENYURT'TA DİNİ NİKAHLI EŞİYLE KAVGA EDEN KADIN 4. KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Veysel TİMDU / İstanbul DHAEsenyurt'ta dini nikahlı eşiyle kavga eden bir kadın oturduğu binanın 4. katından apartman boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Veysel TİMDU/ İstanbul DHA

Esenyurt'ta dini nikahlı eşiyle kavga eden bir kadın oturduğu binanın 4. katından apartman boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kadının olaydan bir saat önce yaşanan ilk tartışma nedeniyle eve gelen polise eşinden şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Olay Esenyurt, Süleymaniye Mahallesi'nde gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 831 Sokak'ta bulunan binanın 4. katında oturan Sevcan Demir, dini nikahlı eşi olduğu öğrenilen Kenan Danış ile gece saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Yaşanan tartışma sonucu komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polise Sevcan Demir (23), şikayetçi olmadığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri de olay yerinden ayrıldı. İddiaya göre, yaklaşık 1 saat sonra ikili arasında tekrar bir tartışma yaşandı. İkili arasında yaşanan ikinci tartışmada Sevdan Demir, henüz bilinmeyen bir nedenle ikinci kattan apartman boşluğuna düşerek ağır yaralandı. 

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Demir'e ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Demir'in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Sevcan Demir'in dini nikahlı eşi olduğu öğrenilen Kenan Danış'ın ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Polis ekipleri olayın meydana geldiği dairede ve apartman boşluğunda detaylı inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

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