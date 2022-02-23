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Esenyurt'ta Dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Esenyurt'ta Dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Esenyurt Belediyesi, Koronavirüs'e karşı dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi, Koronavirüs'e karşı dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

Esenyurt Belediyesi, pandemi ile mücadeleyi aralıksız bir şekilde sürdürüyor. İlçede yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmalarına tüm hızıyla devam eden ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı bankamatikleri, İETT duraklarını ve kültür merkezlerini dezenfekte ederek mikroplardan arındırdı. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınına karşı daha sağlıklı bir yaşam için çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi. - İSTANBUL

Esenyurt'ta Dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Esenyurt'ta Dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Esenyurt'ta Dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Esenyurt'ta Dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Esenyurt'ta Dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Esenyurt'ta Dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Esenyurt'ta Dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Esenyurt'ta Dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Esenyurt Belediyesi, Koronavirüs, Veteriner, Yerel, Haberler

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