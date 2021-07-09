Esenyurt'ta dere kirliliği ve kötü koku sorunu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Esenyurt'ta dere kirliliği ve kötü koku sorunu

İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta dere kirliliği ve kötü koku sorunu Belediyeye ait atık su araçları çevre felaketine davetiye çıkarıyor Esenyurt'ta bulunan dere ve atık su kanalları kimyasal atıkların dökülmesi yüzünden alarm veriyor.

Esenyurt'ta dere kirliliği ve kötü koku sorunu

Belediyeye ait atık su araçları çevre felaketine davetiye çıkarıyor

İSTANBUL - Esenyurt'ta bulunan dere ve atık su kanalları kimyasal atıkların dökülmesi yüzünden alarm veriyor. Pis koku ve çevre felaketine yol açan bu duruma neden olan atık suyun belediyeye ait bir araçtan dökülme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Atık suları dereye döken belediye çalışanlarının pişkin bir şekilde "Gel buradan çek" demesi ise pes dedirtti.

Akçaburgaz Mahallesi'nden başlayarak önce Haramidere daha sonra da Marmara Denizi'ne dökülen derenin kanallarına bırakılan pis atık suları çevre felaketine neden oluyor. Yaklaşık 2 aydır zehir saçan derenin bu duruma gelmesinin nedeni ise anbean kaydedildi. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde iddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olan bir araçtan dereye atık su döküldüğü görülüyor. Kayda alındığını fark eden görevlilerin ise "Gel buradan çek" demesi ise pes dedirtti. Son aylarda sıklıkla gündeme gelen derenin neden bu hale geldiğini göstere görüntüler vatandaşlar tarafından da büyük tepki topladı.

Esenyurt'ta dere kirliliği ve kötü koku sorunu
Esenyurt'ta dere kirliliği ve kötü koku sorunu
Esenyurt'ta dere kirliliği ve kötü koku sorunu
Esenyurt'ta dere kirliliği ve kötü koku sorunu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli

TURKOVAC'IN FAZ 3 AŞAMASI GÖNÜLLÜLERE UYGULANMAYA BAŞLANDI
TURKOVAC'IN FAZ 3 AŞAMASI GÖNÜLLÜLERE UYGULANMAYA BAŞLANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni"nde konuştu: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Meral Akşener Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şeyma Subaşı Orhan Gencebay Mahsun Kırmızıgül Mohammed Al Saloussi
Spor Erol Bulut Metin Oktay Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Esenyurt'ta dere kirliliği ve kötü koku sorunu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 10:46:52. #1.16#

title