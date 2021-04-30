ESENYURT'TA DENETİMDEN KAÇAN ŞÜPHELİLER UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI
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ESENYURT'TA DENETİMDEN KAÇAN ŞÜPHELİLER UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta, denetim noktasından, araçlarını bırakıp kaçmaya çalışan şüphelilerin otomobilinde kağıda sarılmış uyuşturucu ele geçirildi.

Esenyurt'ta, denetim noktasından, araçlarını bırakıp kaçmaya çalışan şüphelilerin otomobilinde kağıda sarılmış uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı.

Esenyurt'ta, dün akşam saatlerinde Örnek Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi üzerinde denetim noktası kuran yunus polisleri, bir otomobili durdurmak istedi. Polisleri gören 2 kişi, otomobillerini bırakıp kaçmaya başladı. Şüphelilerin peşine düşen yunus polisleri, kısa sürede 2 kişiyi yakaladı. Üstleri aranan şüpheliler, yapılan Genel Bilgi Taramasının (GBT) ardından polis merkezine götürüldü. Ayrıca şüphelilerin bırakıp gittiği otomobilde yapılan aramalarda da, çok sayıda kağıda sarılmış halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

ESENYURT'TA DENETİMDEN KAÇAN ŞÜPHELİLER UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI
ESENYURT'TA DENETİMDEN KAÇAN ŞÜPHELİLER UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI
ESENYURT'TA DENETİMDEN KAÇAN ŞÜPHELİLER UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI
ESENYURT'TA DENETİMDEN KAÇAN ŞÜPHELİLER UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI
ESENYURT'TA DENETİMDEN KAÇAN ŞÜPHELİLER UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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