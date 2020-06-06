Esenyurt'ta dehşet veren olay
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Esenyurt'ta dehşet veren olay

Esenyurt'ta, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen şahıs, oğlunun cinsel organını kesmeye kalkıştı.

Esenyurt'ta dehşet veren olay
06.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 06.06.2020 09:50

Esenyurt'ta, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen şahıs, oğlunun cinsel organını kesmeye kalkıştı. Baba, kaçtığı arazide polis tarafından gözaltına alınırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre, uyuşturucu madde kullanan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen M.T.(35) evde 2 yaşındaki E.T.'nin cinsel oranını kesmeye kalkıştı. Bu sırada evde bulunan ve oğlunun seslerini duyan anne tepki gösterince baba çırılçıplak dışarı kaçtı. Vatandaşların tepkisi üzerine boş araziye kaçan M.T. kısa sürede olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çocuğun hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olduğu durumunun iyi olduğu öğrenildi. Baba ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevi gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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