Esenyurt'ta dehşet anları: Tıp merkezinin çatısı böyle uçtu Esenyurt'ta dehşet anları: Tıp merkezinin çatısı böyle uçtu Esenyurt'ta özel bir tıp merkezinin çatısı araçların üzerine böyle uçtu.

Esenyurt'ta dehşet anları: Tıp merkezinin çatısı böyle uçtu İSTANBUL - Esenyurt'ta özel bir tıp merkezinin çatısı araçların üzerine böyle uçtu. Esenyurt'ta bugün özel bir hastanenin çatısı, caddede bulunan araçların üzerine uçtu. 6 aracın hasar gördüğü olay güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çatıdan kopan büyük levhalar caddeye düşüyor. Bu sırada şans eseri aşağıda yürüyen insanlara zarar gelmiyor. Yaşanan panik kameralara yansıyor. Kaynak: İHA