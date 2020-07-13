ESENYURT'TA DEHŞET ANLARI; KAMYONETLE GELİP BIÇAKLADILAR ESENYURT'ta bir motosiklet ve kamyonetle gelen 8 kişilik grup, alacak konusunda tartıştıkları bir kişiyi bıçaklayarak kaçtı.

ESENYURT'ta bir motosiklet ve kamyonetle gelen 8 kişilik grup, alacak konusunda tartıştıkları bir kişiyi bıçaklayarak kaçtı.

Olay, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerası ile kaydedilen dehşet anları görüntülerinde, kimlikleri belirlenemeyen kişiler kamyonet ve bir motosikletle İnönü Mahallesi 367 Sokak'taki camcı dükkanına geldikten sonra işyeri sahibini sopa ve bıçaklarla yaraladı. Saldırganlar geldikleri gibi kaçarken, polis ve 112'den yardım istedi. Gelen ekipler yaralıyı hastaneye kaldırırken, 3 kişi gözaltına alındı. Olayın alacak anlaşmazlığından kaynaklandığı belirtildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA