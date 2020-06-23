Esenyurt'ta dehşet anları kamerada
Esenyurt'ta özel bir tıp merkezinin çatısı araçların üzerine böyle uçtu.
23.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:56
Esenyurt'ta özel bir tıp merkezinin çatısı araçların üzerine böyle uçtu.
Esenyurt'ta bugün özel bir hastanenin çatısı, caddede bulunan araçların üzerine uçtu. 6 aracın hasar gördüğü olay güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çatıdan kopan büyük levhalar caddeye düşüyor. Bu sırada şans eseri aşağıda yürüyen insanlara zarar gelmiyor. Yaşanan panik kameralara yansıyor.
(İHA)
Kaynak: İHA