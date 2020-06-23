Esenyurt'ta dehşet anları kamerada
Esenyurt'ta özel bir tıp merkezinin çatısı araçların üzerine böyle uçtu.
23.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:59
Esenyurt'ta özel bir tıp merkezinin çatısı araçların üzerine böyle uçtu.
Esenyurt'ta bugün özel bir hastanenin çatısı, caddede bulunan araçların üzerine uçtu. 6 aracın hasar gördüğü olay güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çatıdan kopan büyük levhalar caddeye düşüyor. Bu sırada şans eseri aşağıda yürüyen insanlara zarar gelmiyor. Yaşanan panik kameralara yansıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA